Meclis Başkanı Şentop'tan 23 Nisan mesajı

Şentop, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda bugünün, asil milletin iradesine ve Büyük Türkiye’nin istiklal mücadelesine dayanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu anımsattı.

Yüce Meclisin 99. kuruluş yıl dönümü ve milletin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Şentop, milletin ve vatanın en zor günlerinde teşekkül eden, milli mücadelenin merkezi olan TBMM’nin devraldığı istiklal, hürriyet ve milli irade mirasını bugüne kadar başarıyla sürdürmüş olmanın haklı gururunu taşıdığını ifade etti.

Kuruluşunun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlanan TBMM’nin, ilk gününden itibaren milletin bütün renklerini bir zenginlik olarak bünyesinde barındıran bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Şentop, bundan sonra da bu niteliğini koruyacağına işaret etti.

Şentop, Türkiye’nin ancak, farklılıklarını çatışma bahanesi değil, zenginleşme imkanı olarak gören bir anlayışla ilerleyebileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti: