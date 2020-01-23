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Meclis Başkanı Şentop'tan Davutoğlu'nun 'dokunulmazlık' açıklamasına yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2020 12:12 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahmet Davutoğlu'nun dokunulmazlık açıklamasıyla ilgili, "Dokunulmazlığın kaldırılması, dosyası Meclis'e intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusuydu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. AK Partili 29 milletvekili arasında ona ait bir dosya yoktu." dedi.

Meclis Başkanı Şentop'tan Davutoğlu'nun 'dokunulmazlık' açıklamasına yanıt

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e gelişinde gazetecilerin "Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun dokunulmazlık dosyalarının kaldırılmasına ilişkin bazı eleştirileri oldu. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, siyasi polemiklere girmediğini söyledi.

Sadece bilgilendirme yapmak istediğini belirten Şentop, o dönem hem Anayasa Komisyonu başkanı hem de dokunulmazlık dosyalarının geldiği Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden müteşekkil karma komisyon başkanı olduğuna işaret etti.

Mustafa Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O dönemdeki tartışmalar hatırlanırsa, terör olayları ile ilgili dosyalar bakımından çok ciddi bir kamuoyu baskısı vardı dokunulmazlıkların kalkması yönünde. Bu tartışılıyordu ve o sırada bazı siyasi partilerin genel başkanları, milletvekilleri de... Sadece belli milletvekillerinin, belli siyasi parti milletvekillerinin veya belli dosyaların değil de dokunulmazlık dosyası olan bütün milletvekillerinin dokunulmazlığı kalksın diye bir meydan okumuşlardı.

Bu meydan okumaya ilk cevabı Cumhurbaşkanımız vermişti. Demişti ki, 'Bizim için sorun yok. Biz bütün milletvekillerinin AK Parti'liler dahil dokunulmazlıklarını kaldırabiliriz.' Sonra süreç bunun üzerinden yürüdü. Tabii sadece komisyonda olan dosyalar değil Adalet Bakanlığında olan, Başbakanlıkta olan, Milletvekili Hizmetleri Başkanlığında olan, yani sürecin içinde olan dosyaların tamamıyla ilgili bir prosedür geliştirdik. Formül benim formülümdü. Bunların toplu olarak kaldırılmasına yönelik Anayasa'ya bir ek madde eklenmesine dair değişiklik teklifiydi. Sürecin tamamı hakkında da detaylı bilgi sahibiyim.

Sanıyorum 809 dosya vardı. Toplamda 154 dosyası olan milletvekili vardı. Bunlardan 29'u AK Parti milletvekiliydi. Bahsettiğiniz kişinin bir dokunulmazlık dosyası yok idi. Yani dokunulmazlığın kaldırılması, sadece hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen, dolayısıyla bir dosyası Meclise intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. Dokunulmazlık dosyası olan, soruşturma kovuşturması olan AK Parti'li 29 milletvekili arasında ona ait bir dosya yoktu."

DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahemt Davutoğlu, geçtiğimi günlerde yaptığı açıklamada, "Dokunulmazlıkların kalkması sürecinde; kamu düzenini yok eden 6-8 Ekim'de olduğu gibi ve en çok da bölgedeki Kürt vatandaşlarımızın haklarını ihlal eden çukur barikatlara karşı bir terörle mücadele yürütüyorduk. O zaman çıkıp açık şekilde kendim için kaldırmadığım dokunulmazlığı başka siyasiler için kaldırmam dedim ve dokunulmazlıkların bütün siyasilere teşmil edilebilecek şekilde genişletilmesini sağladım. Yani kendi dokunulmazlığımı kaldırmadan Başbakan olarak Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermedim. Benim de kalktı dokunulmazlığım o anda" demişti.

(AA)

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