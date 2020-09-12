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Meclis Başkanı Şentop'tan Macron ve Biden'a tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2020 15:47 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni dünyayı ve Türkiye'yi kavramakta acz içinde olan aday Biden'ın 'Muhaliflerle Türkiye'de yönetimi değiştirme' masalı ile boyundan büyük işlere dair konuşan Macron'un 'Türk halkına karşı değiliz, Erdoğan'a karşıyız.' şeklindeki hastalıklı ifadeleri eski alışkanlıkların mizahi görüntüleridir." dedi.

Meclis Başkanı Şentop'tan Macron ve Biden'a tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, 27 Mayıs 1960’la başlayan millet iradesini yok sayan bir parantezi fiilen 15 Temmuz 2016'da, hukuken 16 Nisan 2017'de kapatmıştır." dedi.

"Darbeler, uluslararası sömürü düzeninin yönetim usullerinden biridir." diyen, TBMM Başkanı Şentop sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Darbelerle şekillenen vesayet dönemini tam manasıyla fiilen kapatan 15 Temmuz direnişidir. Yeni dünyayı ve Türkiye'yi kavramakta acz içinde olan aday Biden'ın 'Muhaliflerle Türkiye'de yönetimi değiştirme' masalı ile boyundan büyük işlere dair konuşan Macron'un 'Türk halkına karşı değiliz, Erdoğan'a karşıyız.' şeklindeki hastalıklı ifadeleri eski alışkanlıkların mizahi görüntüleridir. Uluslararası darbe mekaniğini çözen, aktörlerini bilen ve ifşa eden, iş birlikçilerini yargılayan Türkiye, bu tür zavallıca ifadelerin sahiplerine pabuç bırakmaz, bırakmayacaktır. Darbeleri konuşmak, yargılamak ve mahkum etmek, adaletten yana olanlar için bir vazifedir. Türkiye olarak çok acı hatıralarla andığımız darbeler dönemini, milli şuurlanma ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığıyla kapattığımız gibi uluslararasılaşan darbe düzenine karşı da hukuku ve adaleti savunarak büyük bir mücadele örneği ortaya koyuyoruz."

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