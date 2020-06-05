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Meclis Başkanı Şentop'tan vekilliği düşürülen isimlerle ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2020 13:40 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde teamül bulunmadığını belirtti.

Meclis Başkanı Şentop'tan vekilliği düşürülen isimlerle ilgili açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yasama döneminin sonuna kadar beklenmesi yönünde teamül bulunmadığını belirtti.

Şentop'un açıklamaları şöyle:

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, kesin hükme engel değildir.

İtirazların, Anayasa ve içtüzüğe göre temelsiz, Anayasa ve içtüzük hükümlerinin uygulanmamasına yönelik bir talep mahiyetinde olduğunu görüyor ve bundan üzüntü duyuyorum.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 3 ismin milletvekilliğinin düşürüldüğü iddiası) 26. Dönemde 8 milletvekilliği kesin hüküm sebebiyle düşürülmüşken, bugün Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre bir hareket yapıldığında, kalkıp bunun arkasında başka şeyler aramak bence tamamen bir hukuk cehaletidir.

(3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesi) Herkes Anayasayı ve İçtüzüğü okusun. Anayasa ve İçtüzük kitabı sağa sola göstermek, basın önünde poz vermek, sağa sola atmak için kullanılan bir materyal değil, okumak, anlamak için vardır.

Ayrıntılar gelecek...

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