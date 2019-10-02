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Meclis Başkanı Şentop: Yüzde 50+1'in doğru olduğu kanaatindeyim

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 15:29 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1'in düşürülmesi tartışmasıyla ilgili, "Önümüzdeki seçim için demiyorum ama her zaman yüzde '50+1 zor' diye düşünebilirsiniz.

Meclis Başkanı Şentop: Yüzde 50+1'in doğru olduğu kanaatindeyim

ANKARA, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1'in düşürülmesi tartışmasıyla ilgili, "Önümüzdeki seçim için demiyorum ama her zaman yüzde '50+1 zor' diye düşünebilirsiniz. Sistem iki tur seçim öngörüyor. Bu da seçmenin ittifakını gerektiriyor ikinci turda. Bu bakımdan ben yüzde 50+1'in doğru olduğu kanaatindeyim" dedi.
Meclis Başkanı Şentop, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın için Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze namazı sonrası Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı seçiminde 50+1 olan oy oranının yüzde 40'a düşürülmesi tartışmasının hatırlatılması üzerine Şentop, "Esasen sistem ittifaka mecbur etmiyor. Partilerin ittifakını zorlayan bir sistem değil ama bu seçmenlerin ittifakını zorlayan bir sistem. Birinci turda olmadığı takdirde ikinci turda mecburen, seçmenlerin hangi partiden olurlarsa olsunlar, belki partilerinin görüşlerinden farklı olarak ittifak etmelerini zorlayan bir sistem. Yüzde 50+1, bugün için demiyorum, önümüzdeki seçim için demiyorum; ama her zaman yüzde '50+1 zor' diye düşünebilirsiniz. Sistem iki tur seçim öngörüyor. Birinci turda olmadığı takdirde ikinci turda zaten 2 aday kalacağından 1'i içlerinden yüzde 50'nin üzerinde mutlaka oy alacaktır. Bu da seçmenin, vatandaşların ittifakını gerektiriyor ikinci turda. Bu bakımdan ben yüzde 50+1'in doğru olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

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