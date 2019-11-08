Meclis Başkanı Şentop'tan Mevlit Kandili mesajı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Mevlit Kandili mesajında, "Alt üst oluşlar çağında, bütün insanlığın aradığı adalet, barış ve huzur zemini için yüzümüzü yeniden ve yeniden O'nun bildirdiği ve yaşayıp gösterdiği değerler manzumesine çevirirken, Aziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) doğduğu bu kutlu geceyi içtenlikle tebrik ediyor, ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tarihin ve insanlığın akışında her şeyi baştan aşağı yenileyen ya da değiştiren olağanüstü zamanlar olduğuna işaret eden Mustafa Şentop, "1448 yıl önce Mekke'de doğarak dünyayı onurlandıran ve 'alemlere rahmet' olarak gönderildiği ilahi mesajla ilan edilen Sevgili Peygamberimizin doğumu, bütün insanlık için iyilik ve esenlik kapılarını açan gün olarak tarihe geçen böyle bir andır." ifadesini kullandı.

Şentop, son ilahi din olan İslam'ın tebliğcisi son Peygamber'in, bütün hayatı boyunca "emin" bir insan olarak, insanların arasında bütün insanlığa örnek olacak sade, dürüst, güvenilir, cömert ve dosdoğru bir hayat sürdüğünü belirtti.