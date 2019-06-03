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Meclis Başkanı Şentop’tan Ramazan Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2019 15:14 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Bayram, zor günler geçiren dünyamızın, insanlığın barışına katkı sağlayacak, İslam dünyasından yayılacak bir sevgi ve huzur rüzgarına vesile olacaktır inşallah" dedi.TBMM Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonuna gelindiğini kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Bayram, zor günler geçiren dünyamızın, insanlığın barışına katkı sağlayacak, İslam dünyasından yayılacak bir sevgi ve huzur rüzgarına vesile olacaktır inşallah" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonuna gelindiğini kaydetti. Yardımlaşma, paylaşma, kardeşlik, dostluk duygularının yeniden güçlendirildiğini belirten Şentop, "Kardeşimizin derdiyle hemdert olmaya, elimizden geldiği kadar elemleri, acıları, ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Yeni bir gönül dünyasıyla geleceğe şevkle, azimle ve ümitlerle yöneldik. Nihayet bayrama ulaştık" ifadesini kullandı.
Şentop, bayramların milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, kardeşlik ahdini yenilemek, insanların birbirini sevmesi ve gözetmesi için bir vesile olduğunu ifade ederek şunları dedi:
"Zor günler geçiren dünyamızın, insanlığın barışına katkı sağlayacak, İslam dünyasından yayılacak bir sevgi ve huzur rüzgarına bayram bir vesile olacaktır inşallah. Başta sınır boylarında, sınır ötesinde, ülkemizin ve milletimizin emniyeti için hayatını ortaya koyan güvenlik güçlerimizin, değerli mesai arkadaşlarımın, kıymetli milletvekillerimizin, aziz milletimin bütün fertlerinin ve bütün dünya Müslümanlarının bayramını tebrik ediyorum. Bayramın insanlık için barış ve huzur kapısını aralamaya bir vesile olmasını Cenabıhak’tan niyaz ediyorum. Hepinizi gönülden selamlıyorum."

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