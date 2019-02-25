HABER

Meclis Başkanı Şentop'un ilk ziyaretçisi Yıldırım oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'un ilk ziyaretçisi, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu.

Besti KARALAR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'un ilk ziyaretçisi, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanı seçilmesi nedeniyle ebrik ziyaretlerini kabul etmeye başladı. Şentop'a ilk ziyareti eski TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Ziyaret ardından Binali Yıldırım, Meclis'ten ayrılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'BAŞKAN NE YAPACAĞINI BİLİYORDUR'
Yıldırım, "Yeni Meclis Başkanına tavsiyeleriniz olacak mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Başkan ne yapacağını biliyordur. Bekleyip göreceksiniz. Parlamentonun daha da güçlenmesi için, parlamenter diplomasisinin yeni sistemde daha etkin işletilmesi için mutlaka hukukçu bir bilim adamı olarak çok güzel katkılar sağlayacaktır bundan eminim."
Yıldırım, ihtiyaçlar doğrultusunda Mustafa Şentop'un, yasaları mutlaka en iyi şekilde gündeme getireceğini belirtti.
'AYRILMADAN ÖNCE MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERMİŞTİM'
Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden ayrılmadan önce kendi imzasının da olduğu araştırma önergeleri ile ilgili de şöyle dedi:
"Ben ayrılmadan önce bir Meclis araştırma önergesi vermiştim. Teknolojik bağımlılıkla ilgili. Bu konu gündeme gelmiyor ama gençlerimizin hatta diğer yaş gruplarının gittikçe önemli bir konusu haline gelmeye başladı. Teknolojinin güzel ve faydalı tarafları var. İş bağımlılığa dönüşünce bu sefer fayda yerine zarar getiriyor. Aynen ilaç gibi. Bunun kapsamlı şekilde araştırılması için bir önerge vermiştik. Genel kurulda da kabul edildi. Diğer bir konu da yine kamuoyu ile paylaşmıştım. Hayvan hakları ile ilgili. Hayvanların korunmasına yönelik bir çalışmaydı. Bununla ilgili meclis araştırma önergesi vermiştik. Bu konuyla ilgili meclis araştırma yapacaktık. Esasen bu konu ile ilgili yasası da çıkacaktı. Fakat hayvan hakları ile ilgili taraflar bazı konularda fikir ayrılığına düşünce, en iyisi bunu daha kapsamlı geniş tabanlı bir araştırma yapılması kararı verildi. Kapsamlı bir yasa düzenlemesi de inşallah sayın başkanımızın döneminde gündeme gelecektir."
'İSTANBUL’A GÜVENİYORUM'
Yıldırım, "İstanbul’a gidecek misiniz?" şeklindeki soru üzerine, "İnanmıyor musunuz? Durup durup soruyorsunuz. İstanbul'a en güzelini yapmak için yola çıktık. İstanbul'a güveniyorum. İstanbul beni ben yapan şehir. İstanbul'a çok güzel projelerimiz ile güzel hizmetlerimizle hazırız. Karar İstanbullularındır" diye konuştu.
Şentop da Yıldırım'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Adaylığı düşürülen Mehmet Ali Çalkaya'ya sendika ve odalardan destekAdaylığı düşürülen Mehmet Ali Çalkaya'ya sendika ve odalardan destek
AK Parti adayı Türkmen: Çankayalının ilk kadın başkanını seçmek istediğini hissediyorumAK Parti adayı Türkmen: Çankayalının ilk kadın başkanını seçmek istediğini hissediyorum

En Çok Okunan Haberler

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.