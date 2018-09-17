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Meclis Başkanı Yıldırım ilk ders zilini çaldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

  TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim yılı açılış törenine katıldı.

Meclis Başkanı Yıldırım ilk ders zilini çaldı (1)

Gökhan ÇELİK- Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim yılı açılış törenine katıldı. Yeni dönemin öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, ilk ders zilini eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen öğrencilerle birlikte çaldı.

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı açılış töreni, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ve çocuklarının katkıları ile 2012 yılında Çekmeköy'de yaptırılan Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu'nda yapıldı. Saat 09.00 sıralarında başlayan törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, okulun idari personeli ile öğrenci ve veliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını 3D sınıfından Benilay Yıldırım yaparken, yeni eğitim öğretim döneminin tüm öğrenciler için başarılı olmasını diledi. Konuşmanın ardından okulun folklor ekibi kısa bir gösteri yaptı. Ardından konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Vali Vasip Şahin ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen öğrencilerle birlikte ilk ders zilini birlikte çaldı.

(FOTOĞRAF)

Meclis Başkanı Yıldırım ilk ders zilini çaldı (1)Meclis Başkanı Yıldırım ilk ders zilini çaldı (1)Meclis Başkanı Yıldırım ilk ders zilini çaldı (1)Meclis Başkanı Yıldırım ilk ders zilini çaldı (1)

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