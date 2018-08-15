Meclis Başkanı Yıldırım, KKTC'ye gitti

Nursima KESKİN-Gökhan CEYLAN/ANKARA ,(DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptı.
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı yaptı. Yıldırım, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ın daveti üzerine ilk yurt dışı programını gerçekleştireceğini söyleyerek bu ziyarette kendisine TBMM Başkanvekili Celal Adan, katip üyeler Rümeysa Kadak ve Fatma Kaplan Hürriyet ile Meclis İdare Amiri Halil Özcan'ın eşlik edeceğini kaydetti. İki ülke arasındaki ilişkileri konuyacaklarını kaydeden Binali Yıldırım, "Ziyaret dolasıyla KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman ile de görüşme gerçekleştireceğiz. Son zamanlardaki gelişmeler ve Kıbrıs sorunu çözümüne yönelik yaşanan tıkanıklıklar hatırlandığında Türk halkıyla ana vatan Türkiye'nin dayanışma noktasında çok daha hassas bir döneme girdiğini ifade etmek isterim" diye konuştu.
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