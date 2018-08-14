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Meclis Başkanı Yıldırım: Parti ayrımı gözetmeksizin hazırız!

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 09:51 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Türkiye'de bulunan büyükelçilerle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. ABD ile Türkiye arasındaki krize de değinen Binali Yıldırım, "Hoyratça baskıların ötesini görecek basirete sahibiz; sistematik bir saldırı altındayız. Parti ayrımı gözetmeksizin elimizden geleni yapmaya hazırız" ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Yıldırım: Parti ayrımı gözetmeksizin hazırız!

TBMM Başkanı Yıldırım, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri Çankaya Köşkünde kabul etti. Toplantıya, komisyon başkanları, milletvekilleri ve büyükelçiler katıldı. Yıldırım, yeni hükümet sistemine karşı ön yargıların olduğunu belirterek, büyükelçilerin bulundukları ülkelerde yönetimleri bilgilendirmelerinin önemine dikkat çekti. Yıldırım, yeni sistemin siyasi ve ekonomik olarak Türkiye'yi güçlendirmesinin yanı sıra hızlı karar alma süreçleriyle vatandaşın ve büyükelçilerin işlerinin kolaylaşacağını ifade etti.

Yıldırım, döviz kurundaki dalgalanmalar konusunda ise şöyle konuştu:

"Son günlerde milli paramız Türk Lirası üzerinden ekonomimize yönelik saldırı ile karşı karşıyayız. Döviz kurundaki dalgalanmalar Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle izah edilemiyor. Dolayısıyla bu gelişmelerin temeli ekonomik değil siyasidir. Ülkemize yönelik bir şer kampanyası sonucudur. Ancak bu konuda şunu açıkça bilmenizi isterim; Türkiye siyasi hesaplarla yapılan ekonomik dayatmalara kapalıdır. Dost, hasım herkes bunu böyle bilmelidir. Bu olumsuz kampanyanın arkasında olan yönetimleri ve çevreleri hukuk devleti ilkelerine, Türk yargısına ve uluslararası hukuka saygı duymaya bir kez daha davet ediyorum. Bir takım asimetrik hamlelerle hasmane söylemlerle Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışmak, dayatma yapmak sevdasından bir an önce vazgeçmeleri çözüm için yegane yoldur. Türkiye aziz milletinden aldığı güçle her türlü zorluğun üstesinden geçmişte geldiği gibi bu kez de bu sorunla başarıyla çıkmasını bilecektir. Amerikan yönetimi bir takım söylemlerle, yaptırımlarla, Başkan'ın sorumsuz tweetle istediğini yaptırmaya çalışmak yerine yasalarımıza saygı çerçevesinde çözüm aranmalıdır. Hala çözüm fırsatı olduğunu, çözüm için konuya suhuletle yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda ilk adımı atması ve tutarlı bir noktaya gelmesi gereken Amerikan yönetimidir."

İHA

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