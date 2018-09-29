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MECLİS BAŞKANI YILDIRIM ŞEHİT AİLESİNE TAZİYEDE BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 19:55 | Son Güncelleme

  Haber: İstanbul DHA TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Şırnak'ta şehit düşen Piyade Onbaşı Sedat Mekan'ın, Yenibosna'daki evine  ziyarette bulundu.

Haber: İstanbul DHA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Şırnak'ta şehit düşen Piyade Onbaşı Sedat Mekan'ın, Yenibosna'daki evine ziyarette bulundu.
Yıldırım, 29 Nisan 2018'de Şırnak'ta şehit düşen Piyade Onbaşı Sedat Mekan'ın Yenibosna'da oturan ailesini ziyaret etti. Ziyarette Şehit Mekan için dua okundu. Yıldırım, Mekan'ın ailesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Görüntü Dökümü:
-Ziyaretten görüntü
-Dua okunması
-Detaylar

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