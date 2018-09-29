Meclis başkanı Yıldırım şehit ailesine taziyede bulundu

Haber: İstanbul DHA TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Şırnak'ta şehit düşen Piyade Onbaşı Sedat Mekan'ın, Yenibosna'daki evine ziyarette bulundu. Yıldırım, 29 Nisan 2018'de Şırnak'ta şehit düşen Piyade Onbaşı Sedat Mekan'ın Yenibosna'da oturan ailesini ziyaret etti. Ziyarette Şehit Mekan için dua okundu. Yıldırım, Mekan'ın ailesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.
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