Meclis Başkanı Yıldırım’dan Öğretmenler Günü mesajı

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda öğretmenler gününü kutladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı. Binali Yıldırım, öğretmenler gününün önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızı, gençlerimizi aklın, bilginin, ahlakın ve vicdanın rehberliğinde fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şekilde yetiştirmek için gayret eden öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum.

Bugün, çocuklarımızı, gençlerimizi hayata hazırlayan öğretmenlerimize karşı taşıdığımız samimi hisleri ifade etmek için güzel bir fırsattır.

Öğretmenlerimiz, bilgi ve tecrübeleriyle hayata hazırladıkları öğrencilerimizi topluma faydalı fertler haline getirerek milletimizin istikbaline yön verir. Bu sebepledir ki geleceğimizin teminatı evlatlarımıza emek veren her bir öğretmenimiz milletimizin kıymetlisidir.

Ülkemizin her köşesinde büyük bir fedakârlıkla görev yapan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü bir kez daha kutluyor başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

ANKARA,(DHA)

