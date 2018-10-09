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Meclis başkanları eşleri, Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 15:30 | Son Güncelleme

AVRASYA Meclis Başkanları 3.

Meclis başkanları eşleri, Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti

ANTALYA, (DHA) - AVRASYA Meclis Başkanları 3. Toplantısı için Antalya'da bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, KKTC Meclis Başkanı'nın eşi Rana Uluçay, Brunei Meclis Başkanı'nın eşi Edah Mohammed Noor ve Endonezya'dan Milletvekili eşi Muliani Nani, Türkiye'nin en büyüğü olan Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Yıldırım ve konukları merkeze hayran kaldı.
Ziyaret, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Semiha Yıldırım'ı, Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi kapısında Ebru Türel ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu karşıladı. Konferans salonunda konuklara, 578 engellinin eğitim gördüğü, Türkiye'nin en büyük Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni anlatan bir sunum yapıldı.
ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ
Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmet projelerinin gelişmesine önderlik eden Ebru Türel, daha sonra Semiha Yıldırım ve konuklara, Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdirdi. Eğitim, drama, müzik sınıfları ile seramik, resim, el spor salonları, iş atölyeleri, fizyoterapi ve hidroterapi bölümlerini ziyaret eden konuklar, öğrencilerle bir araya geldi. Özel öğrencilerle yakından ilgilenen Semiha Yıldırım ve konuklar, öğrencilerin yaptığı el işi ürünlere hayran kaldı. Engelli öğrencilerin pide üretimini gerçekleştirdiği pide fırınını inceleyen Yıldırım ve konuklar, öğrencilerin üretimleri ile ilgili de bilgi aldı.
'BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEMİŞTİM'
Engelli öğrenciler ve velileri, kendileri ile sohbet eden Semiha Yıldırım'a merkezdeki hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni çok beğendiğini ifade eden Semiha Yıldırım, daha önce bu kadar kapsamlı bir merkezle hiç karşılaşmadığını söyledi. Yıldırım, böyle bir merkezi Antalya'ya kazandırdığı için Başkan Menderes Türel ve eşi Ebru Türel'i kutladı.
ÖZEL SİPARİŞ
Semiha Yıldırım, mecliste özel günlerde hediye etmek üzere engelli öğrencilerin ürettiği el işi ürünlerden üretim isteyebileceklerini söyledi. Ziyaret sonunda konuklara, çiçek ve özel öğrencilerin atölyelerde ürettiği, el işi süslemeler, kokulu sabun, seramik süsler ve takılardan hediye edildi.
EMİNE ERDOĞAN DA ZİYARET ETMİŞTİ
Türkiye'nin en büyük engelli rehabilitasyon merkezi konumundaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni 2015 yılı Kasım ayında gerçekleşen G20 zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve yabancı devlet başkanlarının eşleri de ziyaret etmiş ve çok beğenmişti.

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Meclis başkanları eşleri, Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettiMeclis başkanları eşleri, Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti

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