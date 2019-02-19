Meclis Başkanlığı görevini devreden Binali Yıldırdım, İstanbul’a hızlı tren ile gitti

Meclis Başkanlığı görevini Celal Adan’a devreden Binali Yıldırım, devir teslim töreninden sonra eşi ve torunlarıyla hızlı tren ile İstanbul’a gitti.

Eşi Semiha Yıldırım ve torunları ile birlikte hızlı trenle İstanbul’a hareket eden Binali Yıldırım, trende gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım’ın torunları ile yaşadığı diyalog da kameralara yansıdı. Yıldırım’ın torunu Ali, “Dede hızlı trene bindik ama niye hızlı gitmiyor bu” diye dedesine sorunca, Bina Yıldırım da “Gençler hızlı. Bunlar z kuşağı. Z kuşağı olunca daha hızlı hayat akıyor. Şimdi televizyonlar senin konuşmanı verecek bizimki güme gidecek nasıl yapacağız” diyerek espri yaptı.

Semiha Yıldırım ise, “İnşallah hayırlısı olur. Bizim için daha iyi, çocuklar, torunlar orada en azından beraber oluruz” ifadelerini kullanırken, Binali Yıldırım da, “İstanbul’da aile bireyleriyle daha fazla görüşme imkanımız olacak” dedi.

“Bu tecrübeyle İstanbul’da da güzel işler yapılacağına inanıyorum”

İstanbul’un müjdelenmiş bir şehir olduğunu söyleyen Binali Yıldırım, “Dünya başkenti bir şehre hizmet etmeyi borç biliyorum. İstanbul’a geldiğimde 11 yaşındaydım. Lise, üniversite okudum, evlendim, çocuklarım oldu. İstanbul beni ben yapan, bu konuma getiren bir şehir ve bundan dolayı İstanbul’a hizmet etmek büyük bir onur. Bu kararı tabi İstanbul halkı verecek. Belediye Başkanı seçilirsek İstanbul için yapacağımız çok güzel hizmetler var. İstanbul’un sorunlarını biliyoruz, İstanbulluların beklentilerini biliyoruz. Bu tecrübeyle İstanbul’da da güzel işler yapılacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.