Meclis Başkanlığından milletvekillerine 100. yıla özel "akıllı" ajanda

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine "teknoloji destekli", "dijitalleşebilen" ve "yazıları mikrodalgada silinip tekrar kullanılabilen" akıllı ajanda hediye etti.

ODTÜ, Sabancı Üniversitesi ve İTÜ'den mezun 3 Türk girişimci tarafından tasarlanan ajandalar, Meclisin 100. yılı hatırası olarak milletvekillerine dağıtıldı.

Milletvekillerinin ismine özel bastırılan ajandalar, teknoloji destekli, dijitalleşebilen ve yazıları mikrodalgada silinip tekrar kullanılabilen bir özelliğe sahip.

Ajandanın her sayfası bir kare barkod içeriyor. Tamamen entegre olarak çalışan iOS ve Android uygulamaları bu kare barkodları okuyarak, sayfa alanını ve sayfa numarasını ve sayfalardaki dokümanları sıralıyor.

"Outliers" uygulaması ile notlar dijitalleştirilerek mobil cihazlara aktarılıp, saklanıp, PDF olarak paylaşılabiliyor ve bulut servislerine gönderilebiliyor.

Dijitalleşme özelliğinin dışında bir diğer faydası da sayfalar bittiğinde mikrodalgada saniyeler içerisinde tamamen silinip, yeni bir defter olarak tekrar kullanılabiliyor.