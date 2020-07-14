Meclis Başkanveli, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'u uyardı: Sehven 'Sayın Fethullah Gülen' dediniz, özür dileyiniz

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP sıralarına dönerek yaptığı konuşmada, "Fethullah Gülen'le alakalı bizim ne söylediğimiz ortada. Peki, siz ne zamandan beri terörist görüyorsunuz Sayın Fethullah Gülen'i" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili AK Parti'li Muş'u uyararak, "Sayın Muş siz de sehven Sayın Fethullah Gülen dediniz, siz de onu düzeltiniz lütfen" dedi. Muş işe "Sayın Başkan burdan özür diliyorum. Dil sürçmesi. Muhalefet laf atınca insicamınızı bozuyor. Sayın diye bir hitap kullanmak istemedim" dedi.

