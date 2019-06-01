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Meclis, bayram sonrası 'asker' ve 'yargı' mesaisi yapacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2019 10:28 | Son Güncelleme

TBMM, Ramazan Bayramı sonrası yoğun mesai yapacak.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM, Ramazan Bayramı sonrası yoğun mesai yapacak. Bayramdan sonra bedelli askerliği sürekli hale getiren yasa teklifi ile yeni açıklanan yargı reformu ile ilgili kanuni düzenlemeler görüşülecek.
Meclis, mesaisine bayram tatilinin ardından 11 Haziran Salı günü, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmeleri ile başlayacak. Meclis'teki siyasi partilerin ortak kararıyla görüşmeleri ertelenen kanun teklifi, bedelli askerliği kalıcı hale getiriyor. 11 Haziran'da görüşülecek teklif, askerlik süresini de 12 aydan 6 aya düşürüyor.
AK Parti, askerlik kanunu ile ilgili muhalefet partilerinin önerileri ve eleştirileri doğrultusunda müzakereleri Genel Kurul’da yapacak. Askerlik Kanunu, Genel Kurul’da görüşülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Paketi’nin kanuni düzenlemeleri de Meclis'e sevk edilecek. Meclis’te teklif haline gelecek olan düzenlemelerin, komisyon görüşmelerine başlanacak.
Bayramdan sonra 10 gün çalışacak olan Meclis'te, Askerlik Kanunu'nun Genel Kurul'da, Meclis gündemine gelmesi planlanan yargı reformu ile ilgili yasal düzenlemelerin ise TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi planlanıyor.
Meclis 23 Haziran İstanbul seçimleri nedeniyle çalışmalarına Temmuz başına kadar ara vermeyi planlıyor. 2 Temmuz’da yeniden çalışmaya başlayacak olan Meclis’te, komisyon görüşmeleri tamamlanan yargı paketi ile ilgili düzenlemelerin Genel Kurul’da görüşülmesi düşünülüyor.

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