Meclis bugün açılıyor!

Yeni yasama yılı öncesi Genel Kurul, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yenilendi. Milletvekili sandalye sayısı 600'e çıkarıldı. Bakanlar kurulu sıraları kaldırıldı.

Yeni yasama yılının ilk gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşması yapacak.

İÇ TÜZÜK YENİLENECEK

Meclis'in ilk gündem maddesi, yeni sisteme uyum olacak. Meclis'in çalışma usulünü belirleyen iç tüzüğü yenilenecek. 5 parti teknik değişiklikler yapılması konusunda anlaştı. Bu çerçevede, gensoru, başbakan, tasarı ifadelerinin bulunduğu maddeler iç tüzükten çıkarılacak.

İSTERLERSE BAKANLAR DA KATILACAK

Meclis Başkanlığı'nın yapılan toplantının ardından partilere gönderdiği taslağa göre, bakanlar yasa tekliflerinin komisyon görüşmelerine isterlerse katılabilecek. Bütçe görüşmelerinde de Genel Kurul'da olabilecekler.

TEZKERE DE GÜNDEMDE

Hükümete Suriye ve Irak'a asker gönderme yetkisi veren tezkerenin süresinin uzatılması da Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri olacak.

