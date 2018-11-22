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Meclis çalışanlarının sorunları

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş: - "Yasama organı olan TBMM, kendi çatısı altında çalışanlarına asgari ölçüde adalet ve eşitlik sağlayamamaktadır"

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Yasama organı olan TBMM kendi çatısı altında çalışanlarına asgari ölçüde adalet ve eşitlik sağlayamamaktadır." dedi.

Yokuş, Mecliste, partisinin Grup Başkanvekili Orhan Çakırlar ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile düzenlediği basın toplantısında, TBMM çalışanlarının sorunlarını dile getirdi.

Fahrettin Yokuş, Mecliste kadrolu, kadro karşılığı sözleşmeli, açıktan sözleşmeli ve daimi işçi statüsünde olmak üzere dört farklı grupta personelin istihdam edildiğini anımsatarak, "Farklı statülerdeki personellerin sosyal hakları, sosyal güvenceleri ve emeklilik hakları farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Bu durum çalışma barışı ve bütünlüğünü bozmaktadır. TBMM'de hizmet veren personel, Meclisin imkanlarından eşit şekilde faydalanamıyor." diye konuştu.

Parlamento muhabirlerinin Meclis ana binada bulunan üyeler lokantasına girişlerinin yasaklandığını, güvenlik görevlilerine verilen elbise yardımının kesildiğini dile getiren Yokuş, "Yasama organı olan TBMM kendi çatısı altında çalışanlarına asgari ölçüde adalet ve eşitlik sağlayamamaktadır. Bu oldukça üzücü bir durumdur. Kendi personeline adaleti getiremeyen bir Meclis 81 milyon insanımıza adaleti getirecek düzenlemeleri nasıl yapacaktır? Bu kutsal çatı altında hizmet vermiş her insanımız bizim için değerlidir. Gazi Meclis ülkemizin kalbidir. Bizler burada hizmet veren insanlarımıza adalet ve liyakatı getirmekle mükellefiz. Burada hak, hukuk ve adalet gözetilmezse ülkemizin hiçbir yerinde adalet tecelli etmez." diye konuştu.

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İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk İYİ Parti Grup Başkanvekili Orhan Çakırlar İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş

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