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Meclis çalışmalarına 2 hafta ara verecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 18:42 | Son Güncelleme

TBMM, 3 ayrı kanun teklifini bu hafta görüştükten sonra çalışmalarına 5 Şubat’a kadar ara verecek.

ANKARA, (DHA)- TBMM, 3 ayrı kanun teklifini bu hafta görüştükten sonra çalışmalarına 5 Şubat’a kadar ara verecek.
TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti’nin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre; Genel Kurul’da devam eden 69 maddelik çeşitli kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerinin bugün tamamlanması planlanıyor. Yarınki oturumda ise 2 ayrı kanun teklifi görüşülecek. Tekliflerin yarın ya da Cuma günü tamamlanması öngörülüyor. Tekliflerin yasalaşmasının ardından, Meclis çalışmalarına 5 Şubat Salı gününe kadar ara verecek.

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