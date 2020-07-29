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Meclis Çatısı Altındaki Dijital Mecralar Komisyonu Neler Yapacak?

29.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Meclis çatısı altında görev yapacak yeni ihtisas komisyonu olarak Dijital Mecralar Komisyonu’nun kurulması dün itibariyle yasalaştı

Meclis Çatısı Altındaki Dijital Mecralar Komisyonu Neler Yapacak?

TBMM’de bu sabah erken saatlerde sosyal medyada kontrolü sağlamayı amaçlayan yasa kabul edilirken, Meclis çatısı altında görev yapacak yeni ihtisas komisyonu olarak Dijital Mecralar Komisyonu’nun kurulması da dün itibariyle yasalaştı.

TBMM, 1 Ekim’de yeniden açıldığında 17 üye seçimi yapılarak çalışmaya başlayacak Dijital Mecralar Komisyonu, internet ortamıyla ilgili kanunlar konusunda önerilerde bulunma ve ilgili şirketlerden bilgi-belge talep etme yetkisine sahip olacak.

TBMM’de, Covid-19 vakası sayısında artış olmasıyla birlikte çalışmalara ara verilmesi beklentisi söz konusuydu. Ancak iktidar cephesi AKP ve MHP’nin, baroları bölme ve çoklu baro sistemi yaratmaya dayalı yasal düzenlemeyle Twitter ve Facebook başta olmak üzere sosyal medya platformlarında hükümet kontrolünü arttırıcı hükümleri hayata geçirme talebiyle, TBMM’de çalışmalar devam etti.

Bu süreçte pek çok birimdeki personele Covid-19 teşhisi konuldu, parlamento muhabirlerine de gönüllülük esasıyla önlem olarak testler yapıldı ve HDP, üç milletvekilinde Corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. AKP Grubu’nda bir personelde Corona virüsü tespit edildi. Öte yandan AKP’li vekillerden bazılarıyla ilgili salgına yakalandıklarına dair iddialar ortaya çıkmasına rağmen bu iddialar doğrulanmadı.

Sonuç olarak salgına rağmen Temmuz ayı boyunca da en az 7 bin kişilik çalışma kampüsü özelliğiyle TBMM’de, yasama faaliyetleri devam ettirildi. Neticede bu sabah AKP-MHP’nin sosyal medya düzenlemesini yasalaştırması ardından tatile gidilmesi kararı alındı.

Meclis eğer TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısıyla herhangi bir durumda olağanüstü toplanmadığı takdirde, 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00’de yeniden çalışmalarına başlayacak. Yeni yasama yılında TBMM bünyesindeki 19’ncu ihtisas komisyonu olarak Dijital Mecralar Komisyonu oluşumu gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan düzenlemeye göre; TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla kuruldu.

Üye sayısı 17 olacak komisyonda, TBMM’deki siyasi parti grupları sandalye dağılımına göre temsil edilecek. Dolayısıyla diğer tüm komisyonlarda olduğu üzere AKP

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