Meclis Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu toplandı  

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu'nda 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu hakkında kurulan Karma Komisyon raporu benimsenirken Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kuruma 2016'da 5 bin 519 başvuru yapılırken, 2017 yılında bu rakam 17 bin 131'e çıktı" dedi.
Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Raporu hakkında görüşmek üzere Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Mihrimah Belma Satır, KDK'nin raporu incelediğini, kurumların kararlara uyup uymadığının takip edilmesini olumlu bulduğunu söyledi. Mihrimah Belma Satır, vatandaşların yasal kurumlar aracılığıyla hak aramasının önemli olduğuna dikkati çekti.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç KDK 2017 Yılı Raporu'na ilişkin sunum yaptı. Şeref Malkoç, yeni teşkilat yapısına ilişkin üyelere bilgi vererek, "Kararlar tavsiye kararıdır. Ancak kararlara uyup uyulmadığını takip ediyoruz. Basında yer alan haber sayısı 2016'da bin 41 iken 2017'de 28 bin 845'e yükseldi. Kurumun tanıtımı için 50 civarında ulusal ve uluslararası organizasyon düzenlendi. Tanıtım faaliyetlerinin başvuru sayısı arttı. Kuruma 2016'da 5 bin 519 başvuru yapılırken, 2017 yılında bu rakam 17 bin 131'e çıktı. Çözümlenen dosya sayısı, 2016'da 4 bin 819 iken 2017 yılında 14 bin 716'ya çıktı" diye konuştu.
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