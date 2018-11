Meclis, down sendromu, otizm ve gelişim bozukluğu için devrede

Aycan, otizmin bir hastalık değil, hastalık grubu olduğunu, tıbbi ilaç tedavisinin net bilinmediğini, tamamen iyileşecek bir durum olmadığını anlattı. Aycan, Türkiye'de otizmin görülme sıklığıyla ilgili ciddi araştırma bulunmadığını, dünyada görülme sıklığının arttığını, bunun kaygı verici bir durum olduğunu söyledi.

Down sendromunun kromozom bozukluğu olduğuna işaret eden Aycan, bin gebelikten birinde down sendromlu çocuk doğduğunu, ilk çocuğu down sendromlu annenin ikinci çocuğun down sendromu olma ihtimalinin 200'de bir olduğunu kaydetti.

Aycan, gebelik sırasında ikili, üçlü testlerin her gebe için zorunlu tutulması, devlet tarafından karşılanması gerektiğini ifade etti.

-"Topluma kazandırmak mümkün"

HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, down sendromu ve otizmin hastalık değil, gelişimsel farklılık olduğunu kaydetti. Aydeniz, 350 bin otizmliden ancak 26 bininin eğitim alabildiğini belirtti.

Engelli olarak görülen down sendromlu ve otizmli bireyleri topluma kazandırmanın mümkün olduğuna işaret eden Aydeniz, bu kişilerin, oluşturulacak eğitim ve sağlık hizmetleri alanlarıyla toplumsal birey olabileceğini anlattı. Aydeniz, bu grubun daha çok dezavantajlı gruplar olarak görüldüğünü dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, 26. Dönemde bu komisyonun kurulduğunu, üye bildirim aşaması sırasında erken seçim kararı nedeniyle çalışmalarına başlayamadığını, hükümsüz kaldığını anımsattı.