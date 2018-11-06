HABER

Meclis, down sendromu, otizm ve gelişim bozukluğu için devrede

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 20:05 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda, 5 parti grubunun ortak önergeleriyle down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, 5 parti grubunun ortak önergeleriyle down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

CHP Grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili Çetin Arık, otizmli ve down sendromlular ile ailelerinin sıkıntılarına dikkati çekti.

Kendisinin de otizm tanısı konulmuş bir çocuğu olduğunu dile getiren Arık, "Bugün otizmin sıklığı giderek artmaktadır ve en son yapılan çalışmalarda her 58 çocuktan birinde otizm görülüyor. Yapılan araştırmalar 2023 yılında her 2 çocuktan birinin otizmli doğabileceğini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Otizmli çocukların ve ailelerinin ciddi zorluklar yaşadığına dikkati çeken Arık, bu sorunların en aza inmesinde eğitimin çok büyük bir rol üstleneceğini belirtti. Arık, "Eğitim daha kreşte, anaokulunda başlamalı, otizmi bilen kreş öğretmenleri ve anaokulu öğretmenleri olmalı çünkü bu çocukların en büyük ilaçları kendi doğal gelişen akranlarıyla bir arada olup onların davranışlarını rol model olarak alabilmeleri." değerlendirmesinde bulundu.

Otizmin bilinmediği için hasta ve ailelerin toplumda yargılandığını, hatta bu çocukların "aileleri tarafından iyi terbiye edilmemiş çocuklar" olarak görüldüğünü belirten Arık, eğitim sürecinin çok kapsamlı ve toplumu kapsayıcı bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. Beethoven ve Albert Einstein'ın da otizm hastası olduğunu aktaran Arık, eğitimin başarılı olması için erken başlanması, kesintisiz olması ve haftada en az 30 saat olması gerektiğini kaydetti.

-Pozitif ayrımcılığı teşvik edici yasal düzenlemeler

AK Parti Grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise AK Parti hükümetleri döneminde engelli bireylerin sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için pozitif ayrımcılığı teşvik edici yasal düzenlemelerin yapıldığını vurguladı. Nergis, engellilerin eğitim ve rehabilitasyonunun ücretsiz yapıldığını, 18 yaşından büyük bireylere ve 18 yaşından küçük engelli çocuk sahibi ailelere aylık bağlandığını söyledi.

Nergis, AK Parti olarak otizm ve down sendromuyla ilgili olarak, Türkiye'de yaygınlığının incelenmesi ve bu konuda yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla araştırma komisyonun kurulmasını istediklerini belirtti.

Otizmin en etkili tedavi yönteminin eğitim olduğuna dikkati çeken Nergis, şöyle konuştu:

"Uygulanan erken müdahale programlarıyla erken yaşta tanı konulup beyin gelişiminin hızlı olduğu erken çocukluk döneminde özel eğitime erişiminin sağlanması, potansiyelinin en yüksek düzeyde değerlendirilebilmesi ve toplumsal hayata katılımının desteklenmesi oldukça önemlidir. Eğitim çocuğun dil gelişimi, sosyal gelişimi, kendine bakabilme becerilerini kazanması ve yaşıtlarıyla birlikte okula devam edilebilmesi için gereklidir. Bu çocuklar mutlaka yoğun, kesintisiz ve özel olarak hazırlanmış eğitim programlarına dahil edilmelidir."

Şahsı adına söz alan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise otizmin bir ruh hastalığı değil, nörolojik bir hastalık olduğunu belirtti. Otizm ile ilgili eğitimcilerin yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını dile getiren Polat, Türkiye'de 550 bin otizm hastası olduğunun tahmin edildiğini, uygun eğitimle bu hastaların yaşamlarının kolaylaştırılabileceğini söyledi. Her 20 dakikada bir otizmli çocuğun doğduğunu dile getiren Polat, Sağlık Bakanlığının elde edeceği veri tabanına göre Milli Eğitim Bakanlığının eğitim çalışmaları başlatması gerektiğini vurguladı.

-Gözyaşlarına hakim olamadı

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, çocuğunun havale geçirdiği anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. İki ayı yoğun bakım kapısında geçirdiklerini, hayatının yeniden kurulduğunu ifade eden Gürel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece annelik vasfıma bir lütuf daha eklenmiş oldu. Hamdüsenalar olsun kızım, Berram yaşıyor. Ne var ki diğer kardeşleri büyüdüler, kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar, gülüp oynuyorlar, koşturuyorlar ama Berram artık benden en sevdiği ev köftesi ve kızartmayı isteyemiyor, 6 yıldır tadını unuttu, yarım kalan bale kursunu bırakın; ayakları üzerinde duramıyor, yatıyor. Çocuğu öyle ya da böyle, teşhis adı ne olursa olsun nörolojik hastalıklardan ötürü özel birey olarak adlandıran ve özel eğitim gerektiren evlatlarımızın anneleriyle aynı kaderi yaşayan, yani damdan düşen bir anneyim. Onlar bizim bebek kalan evlatlarımız, huzurumuz, şükrümüz. Amenna deyip kabullenen ama mücadelesi hiç bitmeyen bizleriz."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada TBMM Genel Kurulunda, down sendromu ve otizm ile diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ve bunlara sahip bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümünde alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Komisyon geçen dönem 22 Mart 2018'de kurulmuştu. Komisyona üye bildirim aşamasında erken seçim kararı alındığı için komisyon çalışmalarına başlayamamıştı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, kendilerini duygu fırtınası içinde sarsan, bu konuda çok daha fazla şey yapılması için kendi yaşadıklarını anlatan milletvekillerine teşekkür etti.

Türkiye'nin ağır sorunları altında, herkesin ortaklaşa paylaşacağı konuları saptamanın, öne çıkarmanın, Meclisin başlıca görevi olması gerektiğini belirten Gök, "Toplumumuzun böylesine birbiriyle dayanışma içinde olan milletvekillerine, siyasi parti gruplarına ihtiyacı var. " dedi.

Gök, daha sonra birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

PARTNERÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişlerÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişler
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için SoyluKulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu
Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldıYiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Down Sendromu otizm TBMM Araştırma Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Macron'a suikast girişimi!

Macron'a suikast girişimi!

İlginizi Çekebilir

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı

Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Erdoğan'ın anlattığı hikaye salonu kahkahaya boğdu

Erdoğan'ın anlattığı hikaye salonu kahkahaya boğdu

MHP'de yeni Grup Başkanvekili Levent Bülbül oldu

MHP'de yeni Grup Başkanvekili Levent Bülbül oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.