Meclis Genel Kurul Salonu yeni sisteme hazır

Nursima KESKİN-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul Salonu, milletvekili sayısının 600'e çıktığı ve bakanlar kurulunun olmadığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirildi. Yeni yasama yılı öncesi, TBMM Genel Kurul Salonu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirilmesi için tadilat çalışması yapıldı. Yeni sistemde bakanlar kurulu olmadığı için Meclis Genel Kurul Salonu'ndan bakanlar kurulu sıraları kaldırıldı. 550 olan milletvekili sayısı yeni sistemde 600'e çıkarılınca salonda yeni oturma düzeni oluşturularak masa ve koltuklar yerleştirildi. TBMM Genel Kurulu'nda, 27'nci Dönem Birinci Yasama Yılı açılışının yapılacağı 1 Ekim Pazartesi günü, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek.

