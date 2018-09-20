Meclis Genel Kurul Salonu yeni sisteme hazır

Nursima KESKİN-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul Salonu, milletvekili sayısının 600'e çıktığı ve bakanlar kurulunun olmadığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirildi. Yeni yasama yılı öncesi, TBMM Genel Kurul Salonu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirilmesi için tadilat çalışması yapıldı. Yeni sistemde bakanlar kurulu olmadığı için Meclis Genel Kurul Salonu'ndan bakanlar kurulu sıraları kaldırıldı. 550 olan milletvekili sayısı yeni sistemde 600'e çıkarılınca salonda yeni oturma düzeni oluşturularak masa ve koltuklar yerleştirildi. TBMM Genel Kurulu'nda, 27'nci Dönem Birinci Yasama Yılı açılışının yapılacağı 1 Ekim Pazartesi günü, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap edecek.
Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki
9 yaşındaki çocuk 'yanlışlıkla' sünnet edildi
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
Rize'de dere yatağına yapılan bina için karar çıktı
Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız
Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!
Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!
Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum