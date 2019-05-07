ALİ KEMAL AKAN - TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, göçmenler ve sığınmacılar için ayrımcılık ve nefret dilini kullananların suç işlediğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde Göç ve Uyum Komisyonu aktive edildikten sonra bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu dili kullananları yalnızca kınamayacağız, haklarında ayrımcılığı, nefreti oluşturmalarından dolayı TCK'nin ilgili hükümlerinin uygulanması için suç duyurusunda bulunacağız." dedi. Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sığınmacılara yönelik gerçekleştirilen şiddet ve eziyet olayını "barbarlık" olarak değerlendirdi. Uslu, söz konusu olayın yüz kızartıcı ve gönül parçalayıcı bir durum olduğunu vurgulayarak, "Bizim devlet ve medeniyet anlayışımız bunu asla kabul etmez. Bizim medeniyetimizde bu tür hadiseler hiç bir zaman kabul edilemez." ifadesini kullandı. Anadolu medeniyetinin hem Cumhuriyet öncesinde hem de Cumhuriyet sonrasında Ortadoğu başta olmak üzere Avrupa, Balkanlar ve Kafkasya'dan pek çok göçmen ve mazluma kucak açtığını anımsatan Uslu, Türkiye'nin 3.5 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor CHP'den 'açıklama' ve 'canlı yayın' uyarısı Abe ve Trump telefonda görüştü

Son günlerde dünyada göçmen ve özellikle de Müslüman karşıtı nefret dilinin kullanılmaya başlandığına işaret eden Uslu, bu nefret dilinin ve ötekileştirmenin Avrupa'da çok hızlı yayıldığını belirtti. Avrupa'daki siyasetçilerden "Sığınmacılar Akdeniz'de ölsün, Avrupa'ya gelmesin; gerekirse onlar Afrika'da çölün ortasında bir noktada toplansın ve ölümlerine göz yumulsun." diyenlerin bulunduğunu anımsatan Uslu, bunların sayısının da az olmadığına dikkati çekti. Uslu, "Maalesef artık Avrupa'da toplumsal kabul karşılığı olan bir önyargı ve ötekileştirme var. Bu önyargının, bu yabancı düşmanlığının, göçmen karşıtlığının Türkiye'de oluşacağına inanmıyorum. Benzer bir toplum psikolojisini oluşturmak isteyen aktörler var. Olumsuz göç ve göçmen algısı ile oy devşirme derdinde olan siyasetçiler var. Tüm bu davranışlar gizli bir ırkçılığın ve ayrımcılığın dışavurumudur." diye konuştu. - "Türkiye'de bazı siyasetçiler ayrımcılık ve nefret dilini körüklüyor" Türkiye'de bazı siyasetçilerin de maalesef göçmenlere, sığınmacılara yönelik ayrımcılık ve nefret dilini kullandığını ve körüklediğini belirten Uslu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın göreve gelir gelmez Suriyeli sığınmacılar için aldığı kararlar ve söylemleri ile İYİ Partinin Fatih Belediye Başkan adayının seçim vaatleri ile bazı milletvekillerinin bu yöndeki açıklamalarına da dikkati çekti.

Atay Uslu, şöyle devam etti: "Göçmenler ve sığınmacılar için bu ayrımcılık ve nefret dilini kullananlar, yanlış bilgiler yayanlar suç işliyorlar. Yalan yanlış bilgiler ortaya koyanlar, nefret dilini kullananlar, tarihimizden bihaberler, medeniyetimizin karşısındalar ve büyük bir yüz kızartıcı ve gönül parçalayıcı tavır içerisindeler. Bu medeniyetten nasibini almamış kişilerin, hele ki siyasetçilerin bu dili kullanmasını, yalan yanlış ifadelerde bulunanları kınıyor ve ayıplıyoruz. Bana göre Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan, Myanmar'dan veya başka ülkeden gelen yabancı değildir. Eğer bu ülkede bir yabancı varsa, ayrımcılık ve nefret dilini kullananlardır. Eğer bir yabancı varsa, Bolu Belediye Başkanı gibi, 'Sığınmacılara yardım etmeyeceğim.' diyenlerdir, Afyon'da sığınmacı kardeşlerimize o fiziki şiddeti uygulayanlardır. Onların tamamını kınıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Göç ve Uyum Komisyonu aktive edildikten sonra bununla ilgili daha etkili bir çalışma yapacağız. Bu dili kullananları yalnızca kınamayacağız, haklarında ayrımcılığı, nefreti övmeden dolayı TCK'nin ilgili hükümlerinin uygulanması için suç duyurusunda bulunacağız."