Meclis güvenliği için ek kamera

MELTEM ÖZTÜRK - Meclise yerleşkenin güvenliği ve korunması için ses kaydetme özelliği bulunmayan ek kameralar yerleştiriliyor; kameralar kulislere ve milletvekili odalarının bulunduğu koridorlara konulmuyor.

TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulunun 22 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda, ana bina ve çevresine ek kamera yerleştirilecek noktaların belirlenmesi için ilgili birimlerin başlattığı çalışma sonuçlandı.

TBMM Koruma Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda belirlenen ek kamera yerleşim noktaları, Güvenlik Koordinasyon Kurulunca uygun görüldü.

Güvenlikten sorumlu Meclis İdare Amiri, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, milletvekillerine yazı göndererek, bu kameralarla ilgili bilgi verdi.

Ses kaydetme özelliği bulunmayan kameraların montaj işlemlerinin, 20 Eylül'de başlatıldığını bildiren Haberal, bu kameraların kulislere ve milletvekili odalarının bulunduğu koridorlara yerleştirilmediğini kaydetti.

Ziyaretçi giriş çıkışına açık olan kulis balkonlarına yerleştirilen kameraların açılarının kulisleri görmeyecek şekilde ayarlandığını vurgulayan Haberal, bu kameraların montaj işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

