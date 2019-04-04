Meclis, hayvan hakları için mesai yapacak

ADEM BALTA - Hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek, alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda hayvan hakları ayrıntılarıyla görüşülecek.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve arkadaşlarının imzasıyla Meclis Başkanlığına hayvan haklarına ilişkin bir araştırma önergesi verilmiş, TBMM Genel Kurulunda 4 partinin de desteği ile Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Genel Kurulda, komisyona üye seçiminin ardından komisyon çalışmalara başlayacak.

Önergenin gerekçesinde, son dönemde basın ve yayın organları ile sosyal medyada, hayvanlara yönelik öldürme, işkence, eziyet ve kötü muamele fiillerine ilişkin yapılan haberlerde artış görüldüğüne işaret edildi.

Hayvanlara yönelik işkence ve kötü muamelenin toplum vicdanını yaraladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu fiillerin yaygınlaşması vatandaşlarımızın ve toplumun vicdanını yaraladığından tedbir alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır ancak bu konuda yapılan yasal düzenlemelerin yanında hayvanlara yönelik kötü muamelenin ortadan kaldırılması ve hayvan sevgisinin aşılanması konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu minvalde sorunların tekraren tespit edilmesi ve çözüm önerileri konusunda, ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve diğer sosyal paydaşların görüş ve önerileri alınarak bu konuda bir yol haritasının çıkarılması önem arz etmektedir."