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Meclis İçişleri Komisyonunda 'emeklilik' tartışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 18:14 | Son Güncelleme

TBMM İçişleri Komisyonu'nda korucuların yaşlarının gençleştirilmesi adına 43 yaşında emekli olmasını sağlayan maddede CHP'nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili verdiği önerge üzerine tartışma çıktı.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TBMM İçişleri Komisyonu'nda korucuların yaşlarının gençleştirilmesi adına 43 yaşında emekli olmasını sağlayan maddede CHP'nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili verdiği önerge üzerine tartışma çıktı. Bu madde AK Parti, MHP ve HDP'nin verdiği önerge ile düşürüldü.
Karayolları Trafik Kanununda değişiklik yapılarak trafik cezalarının ağırlaştırılmasını öngören kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Toplam 17 kanunda değişiklik öngören teklifin birinci maddesi olan korucuların yaşlarının gençleştirilmesi adına 43 yaşında emekli olmasını sağlayan düzenlemede tartışma çıktı. Bu maddenin görüşmeleri sırasında CHP, emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümüne ilişkin önerge verdi. Ancak AK Parti, MHP ve HDP'li üyeler komisyonda maddenin düşürülmesi için önerge sununca tartışma çıktı. CHP'li sözcüler, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önerge verdikleri için korucuların erken emekli olmasını sağlayan düzenlemenin çıkarıldığını ileri sürerek duruma itiraz ettiler. AK Parti, MHP'li üyeler emeklilik konusunun İçişleri Komisyonunu ilgilendirmediğini belirterek bunun Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınabileceğini bildirdiler.
CHP'nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önergesi maddenin düşürülmesi ile iptal oldu.

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