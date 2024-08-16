Meclis'in Can Atalay mesaisinde yumruklar konuştu! Oturuma iki kez ara verildi

TBMM Genel Kurulu bugün saat 14.00'te AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Oturum öncesi yoklamada AK Partili vekillerin sırasının boş olması dikkat çekti.

DEM PARTİ'DEN BOZDAĞ'A TEPKİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, (Bekir Bozdağ’a) “Siz daha önce bu divandaydınız ve sayın Şerafettin Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülme kararını da siz okudunuz. Bu anlamda bugün yeniden genel bir görüşme talebimiz var ve bu kararın yok hükmünde olduğunu söyleyen bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Tekrar bu divanda oturmanızı usule aykırı buluyoruz ve usul tartışması açmak istiyoruz.” dedi.

"SİZDE HİÇ UTANMA YOK"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sözü alarak kürsüye geldi. Şık, sözlerine 'Sizde hiç utanma yok' diyerek başladı. AK Parti sıralarından yükselen seslerle vekiller arasında tartışma çıktı. Birleşime 15 dakika ara verildi.

TEKME TOKAT...

Meclis'teki toplantıdaki aranın ardından gerilim büyüdü. Vekillerin tekme tokat birbirine girdiği görüldü. Oturuma bir kez daha ara verildi.