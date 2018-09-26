Meclis'in internet sitesinde büyük hata: CHP’li Erdin Bircan için 'vefat' notu!

Bakan Koca “Bircan'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içinde öğrendim. Merhum vekilimize Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyorum” paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de başsağlığı mesajı yayınlamasının ardından TBMM internet sitesine Bircan'ın ölüm tarihi olarak 25 Eylül 2018 tarihi eklendi. Bircan'ın ailesinden açıklama gelmesi üzerine hata düzeltildi.

Bircan'ın oğlu Eren Bircan, babasının sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, “Babam ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Durumun çok kritik olduğu gerçektir. Bu haberler ve paylaşımlar ailece hepimizi çok üzmüştür” dedi.





