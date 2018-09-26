HABER

Meclis'in internet sitesinde büyük hata: CHP’li Erdin Bircan için 'vefat' notu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 09:50 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakınlığı ile bilinen Edirne Milletvekili Erdin Bircan, kurultayın toplanması adına gittiği Iğdır'da geçen temmuz ayında beyin kanaması geçirdi. Durumunun kritik olduğu belirtilen Bircan hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı. Oğul Bircan ise babasının durumunun kötü olduğunu söyleyerek, 'Çıkan asılsız haberler bizi çok üzdü' dedi.

Bakan Koca “Bircan'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içinde öğrendim. Merhum vekilimize Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyorum” paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de başsağlığı mesajı yayınlamasının ardından TBMM internet sitesine Bircan'ın ölüm tarihi olarak 25 Eylül 2018 tarihi eklendi. Bircan'ın ailesinden açıklama gelmesi üzerine hata düzeltildi.

Bircan'ın oğlu Eren Bircan, babasının sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, “Babam ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Durumun çok kritik olduğu gerçektir. Bu haberler ve paylaşımlar ailece hepimizi çok üzmüştür” dedi.

erdin-bircan-meclis-site-vefat

PARTNERÜnlü söz yazarı dava açacak!Ünlü söz yazarı dava açacak!
Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeliGökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Deprem uzmanı Gündoğdu: Marmara sakin, Akdeniz’deki normal faylanmaDeprem uzmanı Gündoğdu: Marmara sakin, Akdeniz’deki normal faylanma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdin bircan chp erdin bircan meclis TBMM vefat notu erdin bircan son durumu nedir erdin bircan öldümü

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burhan Kuzu'dan olay Donald Trump iddiası!

Burhan Kuzu'dan olay Donald Trump iddiası!

3 yaşındaki çocuğun röntgeni şoke etti! Annesi eksikliği görünce...

3 yaşındaki çocuğun röntgeni şoke etti! Annesi eksikliği görünce...

Dikkat çeken yorum! 'Erdoğan'ın çıkışı dünyaya damga vurdu!'

Dikkat çeken yorum! 'Erdoğan'ın çıkışı dünyaya damga vurdu!'

Teröristlerin tecavüz ettiği çocuklar intihar etti!

Teröristlerin tecavüz ettiği çocuklar intihar etti!

AK Partili Selçuk Özdağ'dan çok konuşulacak sözler: Devlet gece tecavüze uğrar, sabah bakire olarak kalkar

AK Partili Selçuk Özdağ'dan çok konuşulacak sözler: Devlet gece tecavüze uğrar, sabah bakire olarak kalkar

Su borusuna düşen işçinin cesedi bulundu

Su borusuna düşen işçinin cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.