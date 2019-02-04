HABER

"Meclis kanun da yapmayacaksa ne yapacak?"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 12:30 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: - "Bu sistem, sistem değil, böyle kanun yapılmaz. 'Meclisin yükünü azaltacağız.' diyorlar. Meclis kanun da yapmayacaksa ne yapacak?"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, "Bu sistem, sistem değil, böyle kanun yapılmaz. 'Meclisin yükünü azaltacağız.' diyorlar. Meclis kanun da yapmayacaksa ne yapacak?" dedi.

Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Meclis yasa üretme fabrikası olmaktan kurtarılacak." başlıklı haberlerle TBMM'nin çalışma şeklinde değişiklik yapılmasının planlandığının duyurulduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girdiği günden bu yana Meclisin kanun yapma işleyişine ilişkin çok ciddi problemler bulunduğunu savunan Bekaroğlu, "Saray, Cumhurbaşkanı bu haliyle bile TBMM'de kanunların görüşülmesine tahammül edemiyor. 'Her şeyi ben yapacağım, kararnameler ve yönetmeliklerle ülkeyi yöneteceğim.' diyor. Peki Meclis ne olacak? 'Zaman zaman gideceğim orada konuşacağım.' Böyle demokrasi, böyle cumhuriyet olmaz." diye konuştu.

Anayasanın 88. maddesinin değiştirilmesini öneren Bekaroğlu, şöyle devam etti:

"(Cumhurbaşkanı, bakanlar ve belirli sayıda imza veren vatandaşlar kanun teklifi verir.) diye değiştirelim, İçtüzükte de bir takım değişiklikler yaparak hükümetin verdiği teklif görüşülürken Genel Kurulda hükümet temsilcisi orada otursun ve milletvekilleri müzakere ederek kanun çıksın. Bu sistem, sistem değil, böyle kanun yapılmaz. 'Meclisin yükünü azaltacağız.' diyorlar. Meclis kanun da yapmayacaksa ne yapacak?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Hangi ara kardeş olduk." sözlerini de anımsatan Bekaroğlu, "milleti bölmek üzerine milliyetçilik anlayışı kurulduğunu" ileri sürdü.

- "Zararın neresinden dönerse kardır"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütüldüğüne yönelik açıklamasına" ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Katılıyoruz, geç kaldılar, doğru yapıyorlar, şimdi yaptıkları doğrudur. Sıkıntının, zararın neresinden dönerse kardır. Görüşsün." ifadelerini kullandı.

Bekaroğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir soruya karşılık da Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi tarafından öldürüldüğünün çocuklar tarafından bile bilindiğini vurgulayarak, "Herkes biliyor ama utanmazca, ahlaksızca, vicdansızca parayı gördüklerinden dolayı kimse sesini çıkarmıyor. Bizimkiler dahil, batılı ülkeler de Amerika da sesini çıkarmıyor, kıvırıyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "HDP eşittir PKK" sözlerinin hatırlatılması üzerine de Bekaroğlu, HDP'nin TBMM'de grubu bulunan 3. büyük parti olduğunu ve yasal zeminde siyaset yaptığını söyledi. Bekaroğlu, "Anketler dolaşıyor, AK Parti İstanbul, Ankara, Adana, Antalya buraları hep kaybediyor. Bu, bunun paniğidir. Seçim kazanmak için ülkeyi bu kadar germek doğru değildir." dedi.

PARTNER Önce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak Önce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak
Celal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduCelal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
Öğrenciler Bakan Kurum ve Selçuk'a "sıfır atık" projesini anlattıÖğrenciler Bakan Kurum ve Selçuk'a "sıfır atık" projesini anlattı
Anahtar Kelimeler:
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi HDP meclis MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
İmamoğlu ve AK Partili seçmen arasında dikkat çeken diyalog: Sen bulguru ye, iyileşeceksin

Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

TBMM'de 'Halk Günü' önerisi: Meclis kürsüsüne vatandaş çıkarılsın

Flaş öneri: Meclis'te 'Halk Günü' olsun

Muharrem İnce'den dikkat çeken yerel seçim çıkışı: Memlekete gerçek hainliktir

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Milliyetçilik' yanıtı

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.