CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, "Bu sistem, sistem değil, böyle kanun yapılmaz. 'Meclisin yükünü azaltacağız.' diyorlar. Meclis kanun da yapmayacaksa ne yapacak?" dedi.

Bekaroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Meclis yasa üretme fabrikası olmaktan kurtarılacak." başlıklı haberlerle TBMM'nin çalışma şeklinde değişiklik yapılmasının planlandığının duyurulduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girdiği günden bu yana Meclisin kanun yapma işleyişine ilişkin çok ciddi problemler bulunduğunu savunan Bekaroğlu, "Saray, Cumhurbaşkanı bu haliyle bile TBMM'de kanunların görüşülmesine tahammül edemiyor. 'Her şeyi ben yapacağım, kararnameler ve yönetmeliklerle ülkeyi yöneteceğim.' diyor. Peki Meclis ne olacak? 'Zaman zaman gideceğim orada konuşacağım.' Böyle demokrasi, böyle cumhuriyet olmaz." diye konuştu.

Anayasanın 88. maddesinin değiştirilmesini öneren Bekaroğlu, şöyle devam etti:

"(Cumhurbaşkanı, bakanlar ve belirli sayıda imza veren vatandaşlar kanun teklifi verir.) diye değiştirelim, İçtüzükte de bir takım değişiklikler yaparak hükümetin verdiği teklif görüşülürken Genel Kurulda hükümet temsilcisi orada otursun ve milletvekilleri müzakere ederek kanun çıksın. Bu sistem, sistem değil, böyle kanun yapılmaz. 'Meclisin yükünü azaltacağız.' diyorlar. Meclis kanun da yapmayacaksa ne yapacak?"