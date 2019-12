Meclis kuruluşunun 100. yıl dönümüne hazırlanıyor

Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü olduğunu da hatırlatan Şentop, Atatürk'ün yaşamı boyunca birçok şehre gittiğini, her şehirde de bu yönde kutlamaların yapıldığını söyledi.

Meclisin kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin de bilgi veren Şentop, yaşanan süreçlere ilişkin belgeseller ve önemli bazı konularda üç dakikalık 100 kısa film yapılacağını söyledi.

TBMM'nin, kuruluşundan bugüne kadar çoğu kimsenin aslında bilmediği, içeriğinden, tarihi gelişiminden haberdar olmadığı çok farklı özelliklerinin bulunduğunun altını çizen Şentop, bunlara ilişkin çalışmanın da olacağını belirtti.

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medyada da bir program çalışmamız, planımız var. Milli irade çerçevesinde konuşmalar içeren, kamuoyunun yakından tanıdığı bilim adamları, sanatçılar, edebiyatçılar, spor dünyasından insanlar ve siyasetçilerin yer aldığı 23 Nisan 2020'ye kadar Milli Mücadele sürecinde yaşananları ve Milli Mücadele'ye, parlamentonun 100 yıllık tarihine atıf yapan kısa konuşmalarla sosyal medyada kamuoyuna her gün farklı bir kişinin konuşacağı bir video olacak.

Ocak ayı başlarında başlayacak ve 23 Nisan 2020'ye kadar devam edecek. 100'ün üzerinde ismin katılacağı bir çalışma. Her sabah saat 07.00'de yayınlanmaya başlanacak. TBMM'nin 100. yıl internet sitesi ve mobil uygulamasıyla ilgili de çalışmalar var. Kısa film yarışması, festivaller var. 2020 yılı boyunca her biri yaklaşık 40 saniyelik 12 adet kamu spotunun her ay bir tanesi servis edilecek. Milli irade ana vurgusu üzerinden şekillenen içerikler var. Fotoğraflarla Milli İrade Sergisi, 100 yıl boyunca elimizde bulunan fotoğraflardan oluşacak. Bunlar Türkiye'nin farklı illerinde de sergilenecek."