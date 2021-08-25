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"Meclis kütüphanesinde Kur'an okuma yeri yapılacak" iddiasına yanıt

25.08.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Şube Kütüphanesinde Kur’an-ı Kerim okuma yeri yapılacağı iddiasına cevap verildi.

"Meclis kütüphanesinde Kur'an okuma yeri yapılacak" iddiasına yanıt

Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında "Meclis Şube Kütüphanesinde Kur’an-ı Kerim okuma yeri yapılacağı gibi" iddiaların kamuoyu bilgisinde olduğu ifade edilerek, bahse konu olan şube kütüphanesinin tek odalı bir mekan olduğu ve çeşitli referans kitaplar sergilendiği belirtildi.

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu alanın Kur’an-ı Kerim okuma alanı yapılacağına dair TBMM Başkanlığının almış olduğu yazılı veya sözlü idari bir karar bulunmamakta.

1985 yılında mimar Behruz Çinici tarafından projesi çizilen meydan/ibadet/kitaplık kompleksi içerisinde yer alan bahse konu bölümün inşaatına 1986 yılında başlandı. Hizmete 1989 yılında açıldı. Şube kütüphanesi, Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığına bağlı olarak fonksiyonuna ve maksadına uygun şekilde kullanılmakta olup, şu an tadilattadır. Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, tadilatın kısa sürede tamamlanmasıyla tekrar aynı şekilde hizmet verecek.

(İHA)

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