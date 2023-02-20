Meclis ne zaman açılacak, BUGÜN mü? 20 Şubat 2023 TBMM açılıyor mu? EYT, taşerona kadro görüşmeleri öncesi Meclis açılış tarihi ertelendi!

Meclis ne zaman açılıyor sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan yanıt gelmişti. TBMM'nin 21 Şubat'ta açılacağının dıuyurulmasının ardından gözler EYT ve taşerona kadro görüşmelerine çevrilmişti. EYT ve taşerona kadro ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden kişiler TBMM'nin açılış tarihini öğrenmek için "Meclis ne zaman açılacak? 20 Şubat 2023 TBMM açılıyor mu? Meclis açılış tarihi ertelendi mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis ne zaman açılacak sorusunun yanıtı EYT ve taşerona kadro görüşmelerinin başlamasını bekleyen kişiler tarafıundan yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada Meclis çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını ifade etti.

MECLİS HANGİ TARİHTE TOPLANACAK?

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun Deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem"

MECLİS GENEL KURULU DEPREM GÜNDEMİYLE TOPLANACAK

TBMM Genel Kurulu'nun 28 Şubat 2023 Salı günü deprem gündemiyle toplanacağı aktarıldı.

Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor.

Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi hedefleniyor.

