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MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK? Meclis gündemindeki konular neler? EYT, taşerona kadroda son durum ve depremden sonra TBMM açılış tarihi 2023!

23.02.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis açılış tarihi, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası EYT görüşmelerinin ertelenmesi sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TBMM Genel Kurulu deprem gündemiyle toplanacak. TBMM'de 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? Meclis gündemindeki konular neler? EYT, taşerona kadro bekleyenlerin gözü o tarihte. İşte TBMM açılış tarihi...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK? Meclis gündemindeki konular neler? EYT, taşerona kadroda son durum ve depremden sonra TBMM açılış tarihi 2023!

Meclis ne zaman açılacağı merak konusu olurken EYT ve taşarona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bilindiği üzere TBMM, deprem felaketi sonrasında çalışmalarını durdurdu. EYT, taşerona kadro bekleyenlerin gözü Meclis açılış tarihine çevrildi. İşte konuya ilişkin detaylar ve Meclis açılış tarihi...

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MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis ne zaman açılacak sorusunun yanıtı EYT ve taşerona kadro görüşmelerinin başlamasını bekleyen kişiler tarafıundan yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada Meclis çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını ifade etti.

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MECLİS HANGİ TARİHTE TOPLANACAK?

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun Deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem"

MECLİS GENEL KURULU DEPREM GÜNDEMİYLE TOPLANACAK

TBMM Genel Kurulu'nun 28 Şubat 2023 Salı günü deprem gündemiyle toplanacağı aktarıldı.

Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor.
Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi hedefleniyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT teklifinin yasalaşması bekleniyor. Deprem nedeniyle sürenin uzamasının arından AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

EYT yasasında kritik dönem: Tarih verildi! EYT ne zaman yasalaşacak? Gözler Mecliste...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

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Ancak sonrasında Meclis'in açılma süresi yeniden uzatıldı. Meclis'in 28 Şubat'ta açılacağı duyuruldu.

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EYT yasası çalışmalarının ise bu tarihten sonra devam etmesi bekleniyor.

TAŞERONE KADRODA SON DURUM

Kabine'nin 6 Şubat'ta yapılması bekleniyordu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle EYT düzenlemesi, taşerona kadro, vergi affı ve kamu işçilerine yapılacak zammın görüşüleceği toplantı ertelendi. Geçici işçilere kadro düzenlemesine ilişkin çalışmaların değerlendirileceği toplantıda, 700 binden fazla kamu işçisinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranları da gündeme gelecekti. Taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili şu an için yapılmış yeni bir açıklama bulunmuyor.

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EYT meclis taşerona kadro

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