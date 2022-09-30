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Meclis ne zaman açılacak? TBMM Meclis gündeminde neler olacak? 2022 TBMM yeni yasama yılı

30.09.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis (TBMM) ne zaman açılacak? sorusu şu sıralar gündemde yer alıyor. Yeni yasama yılının da yaklaşmasıyla Meclis'in açılış tarihi ve gündeminde yer alacak konular birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılış tarihi ve gündem maddeleri netleşti. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM Meclis gündeminde neler olacak? 2022 TBMM yeni yasama yılı...

Meclis ne zaman açılacak? TBMM Meclis gündeminde neler olacak? 2022 TBMM yeni yasama yılı

TBMM Genel Kurulu 3 ay süreli verdikleri aranın sonuna geldi. TBMM ekim ayı boyunca gündem maddelerini ve önemli düzenlemeleri ele almaya hazırlanıyor. Gündemin yoğun olacağı Meclis hakkında merak edilenler arama motorlarında sorgulanıyor? Peki, TBMM (Meclis) ne zaman açılacak? Meclis'in gündem maddeleri neler? İşte 2022 Yasama yılı...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararı sonrasında meclisin açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Meclis yani TBMM Genel Kurulu, 3 aylık aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'da yeniden başlayacak.

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YENİ YASAMA YILI TÖREN İLE BAŞLAYACAK

Yeni yasama yılı kapsamında ilk tören Meclis Atatürk Anıtı’nda yapılacak; anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Meclis Genel Kurulu, saat 14.00’te özel oturumla toplanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

Genel Kurul, başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek. TBMM Tören Alanı’ndaki resepsiyon, saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Meclis, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girerek bir ilke imza atacak.

Öte yandan, 4 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

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TBMM MECLİS GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

Meclise, 17 Ekim’e kadar 2023 yılı bütçe kanunu teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Genel Kurulda görüşülecek.

TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

Meclisin gündeminde "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri yer alacak.

Geride kalan yasama yılında TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de yeni yasama yılında ele alınması öngörülüyor.

Teklifle, internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak.

İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

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