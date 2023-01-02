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Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatili ne zaman bitiyor?

02.01.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış tarihi hem EYT hem de sözleşmelilere kadro bekleyen vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatili ne zaman bitiyor? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte TBMM açılış tarihi hakkında tüm merak edilenler...

Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatili ne zaman bitiyor?

Meclis tatilinin ne zaman biteceği tüm EYT'li ve sözleşmelilere kadro bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TBMM alınan kararla 1 haftalık ara vermişti. Bu aranın ardından yasama faaliyetlerine başlayacak olan Meclis'te ilk gündem maddesi, çocuk istismarına ilişkin araştırma komisyonu kurulması ele alınacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

23 Aralık Cuma günü tatile giren meclis (TBMM), 3 Ocak 2023 tarihinde yasama faaliyetlerine yeniden başlayacak.

EYT YASASI MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK

EYT düzenlemelerinin açıklanması ile birlikte binlerce yaşa takılan vatandaşa müjdeli haber gelmişti. TBMM'nin 2023'te açılmasıyla birlikte EYT resmen yasalaşacak.

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MECLİS'İN GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Meclis yeni yılda önemli yasal düzenlemeler yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yaklaşık 10 maddeden oluşan taslak metne AK Parti grubu tarafından son şekli verilecek.

EYT ile ilgili bakanlık tarafından hazırlanan taslak metnin de önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Düzenlemeye son şekli verildikten sonra yine ocak ayının ilk günlerinde Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

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