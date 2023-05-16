MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK? Yeni Meclis (TBMM) çalışmaya ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

Yeni Meclis (TBMM) çalışma takvimi merak ediliyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından partilerin milletvekili adayları belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Meclis’te yer alacak 600 milletvekili isimleri açıklandı. Peki, Meclis ne zaman açılacak? Yeni TBMM çalışmaya ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM'nin 14 Mayıs seçimlerinin YSK tarafından kesin olarak açıklanmasından 3 gün sonra açılması bekleniyor.

YSK takvimine göre; kesin seçim sonuçları 19 Mayıs'ta Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

YSK SEÇİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

20 Mayıs'ta ikinci tur için gümrük kapılarında ve yurt dışı sandık noktalarında kütüğü yurt dışında bulunan Türk vatandaşları oy vermeye başlayacak. 24 Mayıs günü ise yurt dışında oy verme süreci son bulacak. Ayrıca aynı gün radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçim propaganda dönemi de 27 Mayıs'ta saat 18.00'de sona erecek. 28 Mayıs Pazar günü ise Türkiye sandık başına gidecek.

29 Mayıs'ta ise YSK tarafından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı aynı gün ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların süresi 17.00'de sona erecek ve itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak. 30 Mayıs'ta ise aynı süreç ilçe seçim kurulu kararları ile il seçim kurullarına yapılacak itirazlar için işleyecek. 31 Mayıs'ta da il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itiraz süresi sona erecek. 1 Haziran'da da il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak ve kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.



