HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meclis olağanüstü toplanıyor! CHP talep etmişti, '200 milletvekili' detayı

Meclis olağanüstü toplanıyor! CHP talep etmişti, '200 milletvekili' detayı

25.07.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin bazı vergilerdeki artışlarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önerisini müzakere etmek üzere, bugün olağanüstü toplanacak.

Meclis olağanüstü toplanıyor! CHP talep etmişti, '200 milletvekili' detayı

CHP'nin çağrısıyla TBMM saat 15.00'te olağanüstü toplanacak. Meclis'in çalışması için 200 milletvekilinin katılımı gerekiyor.

Genel Kurul'da milletvekilleri, CHP'nin yeterli sayıda imza ile olağanüstü toplanma talebinin ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantı çağrısı yapması üzerine bugün saat 15.00'te bir araya gelecek.

"YETER SAYISI" ARANACAK

Genel Kurul'un açılması sonrasında görüşmelere başlanabilmesi için en az 200 olan toplantı yeter sayısı aranacak. Toplantı yeter sayısının sağlanması halinde, görüşmelere geçilecek.

Görüşmelerde, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması." önerisi ele alınacak.

Öneri üzerinde, siyasi parti grupları, görüşlerini dile getirecek.

Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. Yapılacak oylamada, oylamaya katılanların salt çoğunluğunun (151'den az olmamak şartıyla) sağlanması halinde, genel görüşme açılacak.

Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.

Genel Kurul'un açılmasının ardından toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde ise olağanüstü toplanma çağrısı düşecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis'in ekonomide yaşanan gelişmeleri ve son zamları görüşmesi gerektiğini belirterek olağanüstü toplantı başvurusu yapmıştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, başvurunun yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapıldığı gerekçesiyle o çağrıya olumlu yanıt verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem 2 saat önceden bilinebilir mi? Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den açıklamaDeprem 2 saat önceden bilinebilir mi? Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den açıklama
Deprem anında korku içinde kaçtılar! Saniye saniye böyle görüntülendiDeprem anında korku içinde kaçtılar! Saniye saniye böyle görüntülendi
Çobanlık yaparak LGS'de Türkiye ikincisi olduÇobanlık yaparak LGS'de Türkiye ikincisi oldu
Anahtar Kelimeler:
meclis

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ortaya çıktı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Anahtarını aracın içinde unuttu! Zamanla yarıştı

Anahtarını aracın içinde unuttu! Zamanla yarıştı

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.