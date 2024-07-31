Meclis olağanüstü toplanıyor! Kurtulmuş'tan 15 Ağustos çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye geleceği ve Meclis'te konuşma yapacağının belli olmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan "olağanüstü toplantı çağrısı"nda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisini; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a hitap etmesi hususunda Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim."

FAHRETTİN ALTUN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Abbas'ın 14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini, 15 Ağustos'ta Meclis'te konuşma yapacağını açıklamıştı.

BM DE ACİL TOPLANIYOR

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikastın ardından acil toplanacak.