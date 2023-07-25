MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI saat kaçta, ne zaman? Meclis neden olağanüstü toplanıyor? Gözler saat 15.00'te!

Meclis olağanüstü toplantısı günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Çağrı, CHP grubu ile Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzası ile yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) talebi üzerine; Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. İşte, Meclis olağanüstü toplantısı hakkında merak edilenler...

MECLİS TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Genel Kurul'da milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeterli sayıda imza ile olağanüstü toplanma talebi sonrası, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantı çağrısı yapması üzerine, bugün saat 15.00'te bir araya gelecek.

Görüşmelere başlanabilmesi için en az 200 olan toplantı yeter sayısı aranacak.

Toplantı yeter sayısının sağlanması halinde, görüşmelere gerçekleştirilecek.

MECLİS NEDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR?

Görüşmelerde, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önerisi masaya yatırılacak.

Öneri üzerinde, siyasi parti grupları, görüşlerini ifade edecekler. Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. Yapılacak oylamada, oylamaya katılanların salt çoğunluğunun (151'den az olmamak şartıyla) sağlanması halinde, genel görüşme açılacak. Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.

Genel Kurul'un açılması sonrası toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde ise olağanüstü toplanma çağrısı düşecek.

