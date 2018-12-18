Meclis'te olay sözler! 'FETÖ’cü şerefsiz, köpek…'

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Cora ise, “FETÖ'cü sensin” cevabını verdi. Tanal, “Ailece FETÖ'cüsünüz. Kız kardeşin nerede?” deyince Cora da “Sen FETÖ'nün tillahısın. Terbiyesiz, adi adam, şerefsiz'' diye bağırdı. AK Parti-CHP'li vekiller birbirlerine üzerine yürüdü.

'TERBİYESİZ, ADİ ADAM'

Büyümeden önlenen kavga tutanaklara şöyle yansıdı:

Yunus Emre (CHP): Ali Tatar’ı anlat, Tatar’ın hesabını ver!

Salih Cora (AKP): Otur yerine, terbiyesiz

Mahmut Tanal (CHP): FETÖ’cü…

Cora: FETÖ’cü sensin

Tanal: Kardeşin FETÖ’cü, FETÖ’cü kardeşini ara.

Cora: FETÖ’cünün tillahı sensin!

Tanal: FETÖ’cüsünüz ailece!

Cora: Adi adam! Sen kardeşine bak, köpek.

Tanal: Kız kardeşin nerede, FETÖ’cü

Cora: Terbiyesiz, adi adam, şerefsiz

Muhammed Bülbül (MHP): Arkadaşlar, ayıp ediyorsunuz…

