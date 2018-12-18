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Meclis'te olay sözler! 'FETÖ’cü şerefsiz, köpek…'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 14:17 | Son Güncelleme

Meclis'teki gerginlikte yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bakan Hulusi Akar kürsüye geldiğinde CHP sıralarından “Ali Tatar’ı anlat” diye laf atıldı. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, “Susun” deyince CHP’li Mahmut Tanal, “FETÖ’cü’’ diye seslendi.

Meclis'te olay sözler! 'FETÖ’cü şerefsiz, köpek…'

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Cora ise, “FETÖ'cü sensin” cevabını verdi. Tanal, “Ailece FETÖ'cüsünüz. Kız kardeşin nerede?” deyince Cora da “Sen FETÖ'nün tillahısın. Terbiyesiz, adi adam, şerefsiz'' diye bağırdı. AK Parti-CHP'li vekiller birbirlerine üzerine yürüdü.

'TERBİYESİZ, ADİ ADAM'

Büyümeden önlenen kavga tutanaklara şöyle yansıdı:

Yunus Emre (CHP): Ali Tatar’ı anlat, Tatar’ın hesabını ver!
Salih Cora (AKP): Otur yerine, terbiyesiz
Mahmut Tanal (CHP): FETÖ’cü…
Cora: FETÖ’cü sensin
Tanal: Kardeşin FETÖ’cü, FETÖ’cü kardeşini ara.
Cora: FETÖ’cünün tillahı sensin!
Tanal: FETÖ’cüsünüz ailece!
Cora: Adi adam! Sen kardeşine bak, köpek.
Tanal: Kız kardeşin nerede, FETÖ’cü
Cora: Terbiyesiz, adi adam, şerefsiz
Muhammed Bülbül (MHP): Arkadaşlar, ayıp ediyorsunuz…

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
AKP trabzon milletvekili salih coranin kız kardeside fetodan kacaktir ismail kahraman in damadi misali alayi FETOCU yok oyle degil diyorsanız fetoya hocam diyenin taaa 17 25 35 tarih filan anlamam AKP de fetocu olmayan tek yönetici gösterin kendimi ulusda asacagim !!!
allah zalimlere mühlet verir. ama cezalaını ertelemez.elbet kim neye layıksa layıkını bulacaktır.
bizim vergilerimizle yapılan meclis koltuklarına ve masalarına neden zarar veriosunuz biz sizi orda kavga edesiniz diyemi seçtik efendiler.. milletin her bir ferdini temsil edin oraya halkın sorunlarını halledin diye seçtik. bu tür söylemlerden vazgeçip ülke menfaatlerimize odaklanın lütfen.
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