Meclis önünde dur ihtarına uymayan 'traktör' büyük panik yarattı

ANKARA, (DHA)- Ankara'da girmesi yasak olan trafiğe giren traktör, polisin dur ikazına uymayınca ateş açıldı. TBMM önüne kadar gelen traktörün sürücüsü burada durmayınca polisler aracın tekerine ateş etti. Traktör araçlara çarparak dururken, polis sürücüyü gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı üzerinden Çankaya istikametine giden traktörü polis durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına rağmen yola devam eden traktör sürücüsü Aydın Sakarya (45), TBMM önönü geldiğinde buradaki polisler de traktöre ateş etti. Silah sesleri nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken traktör 2 araca çarptıktan sona durdu.

Sürücü Sakarya gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Traktörün görüntüsü

-Gözaltına alınan sürücü

-Traktörün çarptığı araçlar

-Olay yerinden görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

