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Meclis önünde dur ihtarına uymayan 'traktör' büyük panik yarattı - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:57 | Son Güncelleme

Başkentte TBMM yakınında plakasız traktörü ile polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü, araçları ezerek ilerlediği Çankaya Caddesi'nde, açılan ateş sonucu bacağından vurularak, yakalandı.  Yaralanan sürücünün, Ankara’nın Beypazarı ilçesi Dikmen köyü nüfusuna kayıtlı Aydın Sakarya (45), olduğu belirlendi. Sakarya'nın polise verdiği ilk ifadede, traktörünü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapmayı planladığını söylediği öğrenildi.

Muhammet BAYRAM, ANKARA, (DHA)- Başkentte TBMM yakınında plakasız traktörü ile polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü, araçları ezerek ilerlediği Çankaya Caddesi'nde, açılan ateş sonucu bacağından vurularak, yakalandı. Yaralanan sürücünün, Ankara’nın Beypazarı ilçesi Dikmen köyü nüfusuna kayıtlı Aydın Sakarya (45), olduğu belirlendi. Sakarya'nın polise verdiği ilk ifadede, traktörünü İsrail Büyükelçiliği önüne çekip eylem yapmayı planladığını söylediği öğrenildi.

ERDOĞAN'IN NAMAZ KILDIĞI CAMİYE SİLAHLA GİRMİŞTİ

Aydın Sakarya, 9 Kasım 2007 günü Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Ankara Başyazıcıoğlu Camisi'ne cuma namazı kıldığı sırada silahla girmeye çalışırken gözaltına alınmıştı. Sakarya, o dönemde AK Parti’den Ankara İl Genel Meclisi üyesiydi. Sakarya’nın yıllar önce öğretmenlik yaptığı ve bu görevi kendi isteğiyle bıraktığı öğrenildi. Aydın Sakarya'nın Beypazarı’nda çok sayıda çiftçi mitingi de düzenleyerek akaryakıt ve gübre fiyatlarına yapılan zamları eleştirdiği ortaya çıktı.

FACEBOOK SAYFASI KALDIRILMIŞ

Aydın Sakarya’nın Beypazarı’ndaki bazı yakınları kendisine ait Facebook sayfasında birkaç gündür İsrail’i protesto eden birçok yayın yaptığını ve İsrail Büyükelçiliği’ne giderek orada bir protesto gösterisi yapacağını daha önceden duyurduğunu söyledi. Sakarya'nın yakınları, olayın olduğu andan itibaren bu sayfanın yayından kaldırılmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.

Bacağından yaralı Aydın Sakarya, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

VALİLİK: 2007 YILINDAN BERİ PSİKOLOJİK TEDEVİ GÖRDÜĞÜ ANLAŞILMIŞTIR

Ankara Valiliği, Başkentte polisin "Dur" ihtarına uymayan plakasız traktörün sürücüsü Aydın Sakarya’nın karıştığı olayla ilgili, bir duyuru yayınladı. Açıklamada, "Olayın faili Aydın Sakarya’nın Beypazarı ilçesinde çiftçilikle uğraştığı ve 2007 yılından bu yana psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır" denildi.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Ekim 2018 günü saat 09.30 sularında ilimiz Çankaya ilçesinde seyir hâlindeki traktörün karıştığı mala zarar verme olayıyla ilgili olarak aşağıdaki hususlar tespit olunmuştur:

  1. Polisin, durumundan şüphelenerek dur ihtarında bulunduğu traktör sürücüsünün yapılan ikazlara rağmen durmaması sonucu, ekiplerimizle traktör sürücüsü arasında kovalamaca yaşanmış ve söz konusu araç Şehit Ersan Caddesi üzerinde durdurularak kontrol altına alınmıştır.

  2. Olayda ilk belirlemelere göre 6 araçta maddi hasar meydana gelmiştir.

  3. Olayın failinin Beypazarı ilçesinde çiftçilikle uğraştığı ve 2007 yılından bu yana psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır.

  4. Sürücünün üzerinde ve traktörde yapılan aramada suç teşkil edecek herhangi bir unsura rastlanmamıştır.

    Söz konusu olayın terör boyutu bulunmamakta olup konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir."

    GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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    Olay yeri ve polisin incelemesinden görüntüler

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