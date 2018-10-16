Meclis önünde hareketli dakikalar; Traktöre polisler ateş açtı

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde 'traktör' paniği yaşandı. Sürücü, 'dur' ihtarına uymayınca polisler ateş açtı. Traktör, 4 araca çarptıktan sonra durdu.

Atatürk Bulvarı üzerinden Çankaya yönüne giden traktör, Ankara’da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Şehir merkezinde kent trafiğine girmesi yasak olan traktör, bulvar üzerinde TBMM yakınında polisin 'dur' ihtarına uymadı. Traktör sürücüsünün hareket etmeye devam etmesi sonucu polisler Meclis önüne geldiği sırada ateş açmaya başladı. Silah sesleri nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, traktör 4 araca çarptıktan sona durdu.

Traktörün devrilmesi sonucu hafif yaralanan sürücü Aydın Sakarya (45), polisler tarafından gözaltına alındı.

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