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Meclis önünde hareketli dakikalar; traktöre polisler ateş açtı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 13:15 | Son Güncelleme

'ATEŞ ETTİLER, AYAĞINDAN VURDULAR' Başkentte, TBMM yakınında plakasız traktörüyle polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücünün, araçları ezerek, ilerlediğini görenler, olayı anlattı.

Meclis önünde hareketli dakikalar; traktöre polisler ateş açtı (3)

'ATEŞ ETTİLER, AYAĞINDAN VURDULAR'
Başkentte, TBMM yakınında plakasız traktörüyle polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücünün, araçları ezerek, ilerlediğini görenler, olayı anlattı. Polisten kaçan traktör sürücüsünün, apartmanın bahçesine girdiğini belirten site görevlisi Bayram Kalaç, "Ben bağırtı duyunca yola çıktım. Traktör kaçıyordu ve yanında da polis arkadaşlar koşuyordu. Traktörü durdurmaya çalışıyorlardı. Durmayınca da burada müdahale ettiler. Ateş ettiler, şahsı ayağından vurdular. O da vurulunca kontrolüne kaybetti zaten buradaki araçların üzerine çıktı. Şahıs vurulduktan sonra kendinden geçti. Polisler de 3- 4 dakika sonra şahsı traktörün içinden çıkardılar. Ama traktörden herhangi bir patlayıcı veya silah çıktığını da görmedik. Zaten vurulduktan sonrada herhangi bir tepki de vermedi. Yarı baygın şekilde aracın içinde kaldı" diye konuştu.
Aracı hasar gören Yasemin Minkara ise "5 dakika önce buraya gelmiştim ve aracımı park etmiştim. 5 dakika sonra üzerinden traktör geçmiş. Sonrasında haber geldi. Koştur koştur geldim. Traktörde müzik seti vardı ve dualar, ayetler falan çalıyordu. Yerde de yaralı ve baygın bir adam yatıyordu. '5 dakika önce ben bu arabadan indim' diye bir şok yaşadım ama verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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Meclis önünde hareketli dakikalar; traktöre polisler ateş açtı (3)

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