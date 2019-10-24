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Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun başkanlığa seçilmesiyle çalışmalarına başlıyor - Komisyonun CHP'li üyesi Sevda Erdan Kılıç: -"Kesinlikle hakim ya da savcı olmayacağız, sadece çocuklarını şüpheli kaza ya da olaylarda kaybetmiş acılı ailelerin sesi olacağız. Acılı ailelerden bize güvenmelerini istiyoruz"

MELTEM ÖZTÜRK - Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarına başlıyor.

Üyeleri önceki gün TBMM Genel Kurulunda seçilen komisyon, dün toplanarak başkanlık divanını oluşturdu. Komisyon Başkanlığına, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu seçildi.

Komisyonun CHP'li üyesi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün henüz aydınlatılamadığını belirtti.

Kılıç, Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın, kızının ölüm sebebinin emniyet kayıtlarında, "Beşinci kattaki evinden atlayarak intihar etti." şeklinde geçtiğini ancak kızının bir aracın çarpması sonucu öldüğünü ve olayın örtbas edilmeye çalışıldığını söylediğini aktardı.

TBMM Araştırma Komisyonu üyesi bir milletvekili olmanın ötesinde, avukat olarak da olayı titizlikle takip ettiğini belirten Kılıç, ailenin avukatını aradığını ve son durumla ilgili bilgi aldığını vurguladı.

Rabia Naz Vatan'ın yanı sıra birçok şüpheli çocuk ölüm vakaları daha yaşandığını anlatan Kılıç, Meclis Araştırma Komisyonu olarak amaçlarının, bütün bu şüpheli ölümlerin ortaya çıkarılması olduğunu kaydetti.

Kılıç, komisyon olarak araştırmalarını yaparken kendilerini yargının yerine koymadan, olaylarla ilgili tespitlerini belirleyerek gerçekleri ortaya çıkarmak istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kesinlikle hakim ya da savcı olmayacağız, sadece çocuklarını şüpheli kaza ya da olaylarda kaybetmiş acılı ailelerin sesi olacağız, onların seslerini kamuoyuna duyurmaya çalışacağız. Acılı ailelerden bize güvenmelerini istiyoruz. En azından CHP'li üç komisyon üyesi milletvekili olarak bunun sözünü veriyoruz. Şüpheli çocuk ölümleri ile ilgili tespitleri yaparken bu olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirleri de belirleyeceğiz. Çocuklar bizim, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni emanet edeceğimiz geleceğimizdir. Nasıl çocuklarımıza bağımsız, özgür, laik ve demokratik bir ülke bırakmak istiyorsak onları, bu ülkeyi kendi çocuklarına da sağlıklı bir şekilde emanet edebilmeleri için koruyabilmeliyiz."

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